 
مباشر

بومبيو: سنواصل فرض العقوبات على المسؤولين الإيرانيين المتورطين في الانتهاكات ضد المتظاهرين

أخبار العالم

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mshm

صرح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بأن الولايات المتحدة ستستمر في سياسة فرض العقوبات على المسؤولين الإيرانيين المسؤولين عن ارتكاب الانتهاكات بحق المتظاهرين.

وقال بومبيو في مؤتمر صحفي عقد اليوم الثلاثاء: "تلقينا حتى الآن ما يقرب من 20 ألف رسالة ومقطع فيديو وصورة وبلاغ حول انتهاكات ارتكبها النظام الإيراني فيما يتعلق بخدمة تلغرام للتراسل الفوري. آمل بأن يستمروا (الإيرانيون) بإرسالها إلينا".

وتابع قائلا: "سنواصل معاقبة المسؤولين الإيرانيين المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان هذه".

يتبع..

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

"رد الجميل لتونس".. مدارس فلسطينية ترفع العلم التونسي وتردد نشيدها الوطني