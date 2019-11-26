بومبيو: سنواصل فرض العقوبات على المسؤولين الإيرانيين المتورطين في الانتهاكات ضد المتظاهرين

صرح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بأن الولايات المتحدة ستستمر في سياسة فرض العقوبات على المسؤولين الإيرانيين المسؤولين عن ارتكاب الانتهاكات بحق المتظاهرين.

وقال بومبيو في مؤتمر صحفي عقد اليوم الثلاثاء: "تلقينا حتى الآن ما يقرب من 20 ألف رسالة ومقطع فيديو وصورة وبلاغ حول انتهاكات ارتكبها النظام الإيراني فيما يتعلق بخدمة تلغرام للتراسل الفوري. آمل بأن يستمروا (الإيرانيون) بإرسالها إلينا".

وتابع قائلا: "سنواصل معاقبة المسؤولين الإيرانيين المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان هذه".

يتبع..