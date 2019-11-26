زيلينسكي: أوكرانيا لا تتدخل في الانتخابات الأمريكية

أعلن رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي أن بلاده لا تتدخل بشؤون الولايات المتحدة، ولم يتم حظر المساعدات المالية الأمريكية عنها، بعد اتصال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب به الصيف الماضي.

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وقال بتصريح في تالين اليوم الثلاثاء: "لأكون صادقا، لا أحب التعليق على هذه القضية (حول محادثته الهاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب). لقد قرأت كل شيء... كل ما كان سريا للغاية تم فضحه بشكل مفتوح... نحن لا نتدخل في الانتخابات، والجيوسياسة".

وأضاف: "نحن لدينا أوكرانيا المستقلة. لقد تحدثنا مع شريكنا الاستراتيجي الولايات المتحدة الأمريكية. لا يوجد حاليا أي حظر للمساعدات المقررة لنا، ولكن ليس بسبب محادثتي الهاتفية، وأنتم قرأتم كل ما جاء في المحادثة" مع ترامب.

وخلص الرئيس الأوكراني للقول: "ربما، هناك شيء آخر... اتصلت مرتين فقط مع الرئيس الأمريكي، لكن قد تظهر مكالمة ثالثة أيضا لم تكن موجودة أصلا... هذا يحدث أيضا".

ويحقق الكونغرس الأمريكي في ما إذا كان الرئيس ترامب قد خرق القانون والعرف عندما طلب من زيلينسكي الصيف الماضي التحقيق بشبهات فساد مع نجل منافسه المحتمل الديمقراطي جو بايدن، وربطه تقديم مساعدات لكييف أقرها الكونغرس، بإجراء هذا التحقيق، وهو ما يؤكده عميل في الاستخبارات الأمريكية أبلغ عن هذه المحادثة ومضمونها.

المصدر: "إنترفاكس"