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ترامب يكرم الكلب "البطل كونان" في البيت الأبيض (فيديو)

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كرم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "الكلب البطل كونان" الذي ساعد الجيش الأمريكي في عملية أدت إلى مقتل زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي في سوريا.

وقال ترامب أثناء مراسم التكريم التي نظمت في حديقة الورود بالبيت الأبيض: "هذا هو كونان. من المحتمل أنه أشهر الكلاب في العالم حاليا".

وأكد ترامب أنه منح الكلب ميدالية ولوحة تذكارية.

وكان الرئيس الأمريكي كرم "كونان" عن طريق نشر صورة له على "تويتر" ومنحه وساما.

ووصف ترامب الكلب حينذاك بـ"بطل أمريكيا" و"الرائع والموهوب".

وقال ترامب إن كونان طارد البغدادي داخل نفق مسدود لجأ إليه زعيم "داعش" وقتل فيه نفسه بحزام ناسف، ما أدى إلى إصابة الكلب بجروح طفيفة.

المصدر: وكالات

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