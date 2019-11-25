وزيرة داخلية إيطاليا: هناك إشارات مهمة من أوروبا إزاء المهاجرين

قالت وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشانا لامورجيزي، إن "النشاط الذي نقوم به منذ حوالي ثلاثة أشهر بشأن الهجرة، أخذ يؤتي بثماره.

وأضافت أن "المشكلة لم يتم حلها بالتأكيد"، لكن هناك "إشارات مهمة للغاية"، من جانب أوروبا.

وخلال مؤتمر صحفي عقدته بمديرية شرطة باري (جنوب البلاد)، قالت الوزيرة لامورجيزي، إن "مشكلة الهجرة معقدة، وهي لا تحل بين لحظة وأخرى، بل بخطوات صغيرة".

وتابعت الوزيرة، "يجب أن تكون لدينا رؤية، ورؤيتي تنطوي على أوروبا موحدة تواجه مشكلة هيكلية".

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وأوضحت وزيرة الداخلية، أنه مع "وصول دفعة المهاجرين الأخيرة، حدث شيء لا سابق له" مشيرة إلى أن إيطاليا كانت تطالب دائما بإعادة توزيع المهاجرين الوافدين الى أوروبا، عبر أراضيها، ولكن "هذه المرة تلقينا مكالمة هاتفية من وزير الداخلية الألماني، الذي تحدث عن إعادة توزيع هؤلاء المهاجرين على أوروبا، على أساس اتفاق مالطا الموقع بين إيطاليا، وألمانيا، وفرنسا ومالطا. إنها المرة الأولى، وأنا سعيدة بذلك".

المصدر: adnki.ne