حذر القائد السابق لسلاح الجو الإسرائيلي الجنرال زفيكا هايموفيتش، من احتمال أن تضرب إيران إسرائيل في هجوم مقبل "متعدد الاتجاهات" وبواسطة وكلائها، وحث السلطات على التحضير له.

وقال هايموفيتش في حديث لصحيفة "جيروزاليم بوست"، إن قرار إسرائيل شن ضربات ضد مواقع إيرانية في سوريا خلال العام الماضي دفع طهران إلى وضع خطة انتقامية.

وأضاف: "إذا هاجمت إيران إسرائيل، فقد لا تستهدف هدفا بارزا، ولكن ذلك ليس مهما إذا كانوا سيهاجمون المنشآت الكيميائية في حيفا أو مصنعا صغيرا في كفر سابا.. ليس مهما فأي هجوم من قبل إيران.. حتى لو نفذ من العراق، إنه إعلان حرب".

وأشار هايموفيتش إلى أن إيران ستلجأ في حرب مع إسرائيل إن حصلت إلى مساعدة "حزب الله" الذي توقع أن يفتح جبهة ضد إسرائيل في لبنان وسوريا، فضلا عن إشراك طهران المليشيات الشيعية في العراق ومختلف اللاعبين في قطاع غزة في تلك المعركة المفترضة.

وشدد على أن هجوما كهذا يتطلب من إسرائيل أن "تتحضر له كي تكون جاهزة تماما"، مضيفا: "عندما سيحدث هذا ستضرب آلاف الصواريخ والقذائف دولة إسرائيل. لا يمكننا حماية الدولة بأكملها حتى مع كل الأنظمة الدفاعية المتوفرة لدينا".

وذكرت "جيروزاليم بوست" أن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية تشعر بالقلق من أن إيران قد تحاول تنفيذ هجوم باستخدام صواريخ كروز أو طائرات دون طيار على غرار الهجوم ضد منشآت "أرامكو" السعودية.

وأكد هايموفيتش في السياق أنه بينما لم ترد السعودية والولايات المتحدة على هجوم أرامكو "لن نتصرف مثل السعوديين، والإيرانيين يعرفون ذلك"، على حد قوله.

وأشارت الصحيفة إلى أن إيران ورغم العقوبات الخانقة المفروضة عليها، تملك أكبر ترسانة صاروخية في الشرق الأوسط، تضم الصوايخ الباليستية التي تمكنها من ضرب أهداف على بعد 2000 كم من حدودها.

وختم هايموفيتش بالقول إن "القيود الجغرافية التي كانت مهمة جدا قبل عدة سنوات، لم تعد ذات الأهمية الآن" حيث أصبحت "جزءا من أساليب حرب قديمة".

وجاء حديث الجنرال الإسرائيلي الذي تقاعد من الجيش في العام 2018، مع الصحيفة بعد فترة وجيزة من تحذير رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكنزي من أن إيران تخطط لشن هجمات جديدة، وأن إسرائيل تعمل على منع إيران من تحويل العراق واليمن إلى قواعد لإطلاق الصواريخ والقذائف على إسرائيل.

المصدر: جيروزاليم بوست