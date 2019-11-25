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شرطة بلجيكا ويوربول يعطلان عمل "أعماق داعش"

أخبار العالم

شرطة بلجيكا ويوربول يعطلان عمل
Reuters
شعار الشرطة البلجيكية
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قالت الشرطة البلجيكية، إنها تمكنت بالتعاون مع الشرطة الأوروبية من تعطيل عمل وكالة "أعماق" التابعة لـ "داعش"، التي تعتبر واحدة من أهم أدوات الدعاية التابعة للتنظيم.

وأضافت الشرطة البلجيكية، أنها تعاونت مع خبراء يوروبول، لتنظيم هجوم إلكتروني أدى إلى تعطيل أهم وسيلة دعائية لدى "داعش"، ووقفها عن العمل.

وأشارت إلى أن العملية التي تمت بين يومي الخميس والجمعة الماضيين، كانت معقدة، وقالت: "نعمل منذ عام تقريبا لتنظيم هذا الهجوم الإلكتروني، وقد واجه الخبراء عقبات غير متوقعة، خلال التنفيذ".

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من جهتها، تحدثت النيابة العامة الفدرالية في بلجيكا عن عملية ناجحة، حيث تم إغلاق آلاف الحسابات المرتبطة ب"أعماق"، وأوضحت أن "داعش" يحاول دون جدوى إعادة إطلاق بوقه.

في عام 2018، جرت محاولة مماثلة من شرطة بلجيكا ويوربول، لشلّ "أعماق داعش"، ولكنها لم تنجح.

المصدر: وكالة "آكي" الإيطالية

 

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