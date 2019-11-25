مراسل RT: مظاهرات حاشدة في طهران تأييدا للحكومة ورفضا لأعمال الشغب

قال مراسل RT في إيران اليوم الاثنين إن مظاهرات حاشدة خرجت في طهران تأييدا للحكومة ورفضا لأعمال الشغب.

وأفادت وكالات أنباء إيرانية بأن قوات الأمن اعتقلت 17 من مثيري الشغب خلال احتجاجات الأسبوع الماضي في محافظة لورستان و3 من قادة أعمال الشغب في إقليم كرمانشاه.

كما أكد رئيس دائرة السجون في الداخلية الإيرانية أنه تم الإفراج عن عدد كبير من الذين احتجزوا على خلفية الاضطرابات الأخيرة.

وشهدت معظم المدن الإيرانية مؤخرا احتجاجات عنيفة، تخللتها أعمال شغب، ضد قرار الحكومة برفع أسعار البنزين.

المصدر: RT