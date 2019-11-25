15 ألف رأس غنم بطريقها للسعودية مهددة بالغرق في البحر الأسود
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انقلبت سفينة شحن متجهة إلى السعودية تحمل نحو 15 ألف رأس من الأغنام، وذلك بعد وقت قصير من مغادرتها ميناء ميديا الروماني.
وقالت المتحدثة باسم فريق الإنقاذ مايا ستويكا، إن السفينة انقلبت أمس الأحد، قبالة ساحل رومانيا وأضافت: "السفينة ذاتها واجهت مشكلات في المحرك في ديسمبر الماضي، في حين لا تزال أسباب هذا الحادث غير معروفة، وسيتم الإعلان عنها فور انتهاء التحقيق".
وأشارت إلى أنه تم إنقاذ طاقم السفينة المكون من 20 سوريا ولبناني واحد، فيما تستمر محاولات إنقاذ الماشية رغم صعوبة المهمة، حيث أظهرت صور من موقع الحادث أنه تسنى إنقاذ عدد ضئيل من الأغنام.
AFP
المصدر: وكالات
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