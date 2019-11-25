ساعر يرحب بقبول نتنياهو بانتخابات داخلية

رحب جدعون ساعر، منافس رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على زعامة "الليكود"، بموافقة نتنياهو على إجراء انتخابات داخلية لرئاسة الحزب بعد معارضته طويلا لها، لكنه اختلف معه على موعدها.

ووفقا لهيئة البث الإسرائيلية "مكان"، فإن ساعر أكد في تغريدة على تويتر، ضرورة إجراء الانتخابات قبل حل الكنيست وفي غضون الأسابيع الثلاثة التي تتاح من خلالها الفرصة لأحد النواب تشكيل ائتلاف حكومي، بعد فشل رئيسي الحزبين الكبيرين نتنياهو وبيني غانتس في تحقيق ذلك.

وقال ساعر للقناة 12 الإسرائيلية: "هناك سبيل واحد لإنقاذ البلاد، وإخراجها من الأزمة وضمان استمرار حزب الليكود في الحكم، وهو أن نذهب لانتخابات تمهيدية مبكرة (في ليكود) اليوم خلال مهلة الـ21 يوما".

ورأى ساعر، أنه يمكن تشكيل حكومة ضمن الكنيست الحالي وإنهاء الأزمة السياسية المستمرة في الدولة منذ عام تقريبا، في تحد سافر لرئيس حزبه نتنياهو.

المصدر: وكالات