مشاريع جديدة بين طهران و"الطاقة الذرية"

أعلن مندوب إيران لدى المنظمات الدولية كاظم غريب آبادي، عن المصادقة على مشاريع جديدة للتعاون التقني بين طهران ووكالة الطاقة الذرية خلال اجتماع مجلس حكام الوكالة الأسبوع الماضي.

وقال غريب آبادي إنه وفي ضوء الجهود المبذولة والمحادثات التقنية التي جرت بين منظمة الطاقة الذرية الإيرانية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، تمت المصادقة على 4 مشاريع للتعاون التقني خلال العامين 2020 و2021، فضلا عن الاستمرار بتنفيذ مشروعين للتعاون التقني في مجال المحطات ومعالجة السرطان خلال الفترة المذكورة.

وأضاف أن هذه المشاريع البالغة قيمتها التنفيذية أكثر من مليون يورو يتم توفيرها من قبل الوكالة، وتتضمن مختلف المجالات منها الارتقاء بالسلامة والأمان واستثمار المفاعلات البحثية ورفع مستوى الطاقات البشرية في مجال الوقود النووي.

ويعد برنامج التعاون التقني أحد أهم مجالات التعاون بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية والدول الأعضاء خاصة الدول النامية، بهدف رفع مستوى وتحسين الأوضاع والمعايير في مختلف الأصعدة ومنها الصحة والعلاج والتغذية والزراعة والسلامة والأمن والصناعة وغيرها.

وبالإجمال تتضمن مشاريع التعاون التقني 30 مجالا وتأتي الصحة والتغذية والزراعة والسلامة والأمن في مقدمة أولويات التعاون بين الوكالة والدول الأعضاء.

المصدر: "وكالة أنباء فارس"