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كيم يتفقد وحدة عسكرية على الحدود مع الجنوب

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كيم يتفقد وحدة عسكرية على الحدود مع الجنوب
Reuters
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تفقد زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ-أون وحدة عسكرية في الجبهة الأمامية في جزيرة تشانغ ريندو المتاخمة للحدود المشتركة مع كوريا الجنوبية.

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وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية بأن كيم تفقد حالة التأهب في الوحدة، وأمر بتعزيز قدراتها القتالية.

وذكرت أن الزعيم كيم زار أيضا "فصيلة 5492 النسائية في الجيش الشعبي الكوري" المتمركزة "على شاطئ البحر البعيد على الجبهة الجنوبية الغربية، وهي وحدة زارها والده الراحل منذ فترة طويلة".

ويشار إلى أن زيارة كيم الميدانية إلى الجيش هي الثالثة من نوعها خلال الشهر الجاري، بعد زيارته لتفقد تدريبات الإنزال المظلي ومسابقة التحليق القتالي مؤخرا.

وتفسر سلسلة زيارات كيم التفقدية للجيش، بأنها نوع من ممارسة الضغط على الجانب الأمريكي وسط غموض مسألة استئناف الحوار بين البلدين حول النزع النووي مع تبقي نحو شهر واحد على المهلة التي حددتها بيونغ يانغ بنهاية العام الجاري.

المصدر: "يونهاب"

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