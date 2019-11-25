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خصوم بكين يتجهون لاكتساح انتخابات هونغ كونغ

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خصوم بكين يتجهون لاكتساح انتخابات هونغ كونغ
Reuters ATHIT PERAWONGMETHA
فرز الأصوات في انتخابات هونغ كونغ
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أفادت وسائل إعلام محلية الاثنين في هونغ كونغ بأن المعسكر المؤيد للديمقراطية يتجه نحو تحقيق فوز ساحق في انتخابات المجالس المحلية، التي شهدتها المدينة أمس الأحد.

وذكرت تقارير إعلامية أن فرز الأصوات لا يزال مستمرا بعد الإقبال القياسي على الاقتراع، لكن الأرقام الأولية تشير إلى أن عدد المرشحين الذين يطالبون بديمقراطية أكبر من المرجح أن يحصدوا أكثر من 452 مقعدا في المجالس المحلية.

وأظهرت نتائج 241 دائرة في وقت مبكر الاثنين فوز 201 من المرشحين المؤيدين للديمقراطية مقابل 28 مرشحا مؤيدا لبكين و12 مستقلا.

وأفادت هيئة مراقبة الانتخابات في هونغ كونغ بأن نحو 71% من الـ4,13 مليون ناخب الذين سجلوا للتصويت، قد أدلوا بأصواتهم، وهو رقم أعلى بكثير من نسبة الـ47% التي صوتت في الجولة السابقة عام 2015.

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وعادة ما تثير انتخابات المجالس المحلية التي تعنى بأمور خدمية مثل النقل العام وجمع القمامة القليل من الاهتمام، لكن القوى المؤيدة للديمقراطية تأمل من خلال فوزها أن تزيد الضغط على الحكومة للاستجابة لمطالبها بالتغيير.

وقال روي كوونغ، العضو في برلمان هونغ كونغ والذي فاز بأحد مقاعد المجالس المحلية عن الحزب الديمقراطي لصحيفة "ساوث تشاينا مورننغ بوست" إن "صوت الشعب واضح وصريح، ونأمل أن تتمكن الحكومة من تلبية مطالب المتظاهرين".

وشهدت هونغ كونغ أشهرا من التظاهرات الحاشدة والمواجهات العنيفة التي وضعت الشرطة في مواجهة المحتجين الذين يطالبون بانتخابات شعبية مباشرة والتحقيق في ممارسات الشرطة بحقهم.

المصدر: "أ ف ب"

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