شمخاني: العدو حاول الرد على استهداف الحوثيين لأرامكو بمهاجمة منشآت عسلوية

قال علي شمخاني، أمين مجلس الأمن القومي الإيراني إن "العدو رغب بالرد على هجوم حركة أنصار الله اليمنية على منشآت أرامكو النفطية بالسعودية، بهجوم على منشآت مدينة عسلوية الإيرانية".

وأكد شمخاني، أنه تم إحباط الهجوم على منشآت الغاز الإيرانية في مدينة عسلوية. وقال: "أحبطنا مخططا لهجوم بعض مثيري الشغب على منشآت عسلوية للنفط والغاز الأسبوع الماضي".

ويشير شمخاني في تصريحاته، إلى ما تحدث عنه قبل عدة أيام، علي ربيعي المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، وقال فيه إن "مجموعة من الأشخاص، أغلقت طريق مدينة عسلوية ومنعت تغيير نوبات العمل في منشآت الغاز". وأضاف، أنهم خططوا لتفجير منشآت المدينة بعد أن "وضعوا الديناميت في بعض أنابيب الغاز لتفجيرها".

إقرأ المزيد

واتهم ربيعي أشخاصا آخرين، بمحاولة الهجوم على مراكز اتصالات في مدينتي شيراز وأصفهان، وقال: "لو نجحوا لتعطلت خدمة الهاتف لدى الملايين في إيران".

كما أشار إلى قيام محتجين خلال الأيام الماضية، بغلق الطريق إلى ميناء "الإمام الخميني" لإعاقة وصول السلع إلى المدن الإيرانية.

المصدر: وكالة "فارس"