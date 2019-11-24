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برلمان إيران يسعى لاستجواب وزير النفط على خلفية رفع سعر البنزين

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برلمان إيران يسعى لاستجواب وزير النفط على خلفية رفع سعر البنزين
Reuters
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قال هدايت الله خادمي، عضو لجنة الطاقة في البرلمان الإيراني، في حديث لمراسل وكالة أنباء "فارس" اليوم، إن البرلمان يقوم بإعداد مشروع لاستجواب وزير النفط بيجن نامدار زنكنة.

وأضاف: "قام عدد من النواب، بإعداد وتدوين مشروع استجواب لوزير النفط".

وأكد خادمي، أن "العمل جار في الوقت الحاضر، لجمع التواقيع اللازمة لهذا المشروع".

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يذكر أن عددا من نواب مجلس الشورى الإيراني، احتجوا على خطة الحكومة الخاصة برفع أسعار البنزين في البلاد، وانتقدوا كيفية تنفيذها. 

المصدر: وكالة فارس

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