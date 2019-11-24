في مواجهة المحاكمة والتمرد داخل حزبه.. نتنياهو يشن هجوما جديدا على إيران

في أجواء سياسية متوترة للغاية، عقد رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو أول جلسة أسبوعية لحكومته منذ اتهامه رسميا بالفساد، حيث جدد هجومه على إيران.

واستشهد نتنياهو اليوم الأحد في كلمته بمستهل الجلسة بكلام قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكينزي عن وجود احتمال كبير أن تشن إيران هجمات جديدة على دول جوارها، مضيفا: "هذا صحيح. إنها تخطط لشن هجمات جديدة. ولكن إيران لا تهاجم جيرانها وتهاجمنا نحن فحسب، بل وتهاجم أيضا مواطنيها".

واتهم نتنياهو، حسب بيان صدر عن مكتبه، إيران بـ"ذبح المئات من مواطنيها" خلال الأسابيع الأخيرة، واصفا حكومة طهران بأنها "أكبر نظام إرهابي يوجد اليوم في العالم، وهو يمارس الإرهاب داخلها ضد مواطنيه أيضا".

وحث رئيس الوزراء الإسرائيلي "جميع الدول التي تتطلع إلى تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط وفي العالم برمته" على الانضمام إلى جهود مواجهة إيران وممارسة مزيد من الضغط عليها ودعم الخطوات التي كانت وستظل تتخذها تل أبيب ضد "العدوان الإيراني".

كما أعلن نتنياهو في كلمته عن إسقاط القوات الإسرائيلية طائرة مسيرة حاولت التسلل عبر الحدود من قطاع غزة، محذرا من أن تحدي الدرونات هو خطر جديد وملموس يتنامى باستمرار.

وقال رئيس الحكومة إن إسرائيل تطور في المقابل وسائل خاصة بالتصدي لهذا التهديد، مضيفا أنه كلف رئيس هيئة الأمن القومي بهذه المهمة، وتابع: "حسب تقديري نستطيع إحراز إنجازات في هذا المجال مثلما فعلنا مع "القبة الحديدية" وأن نكون الأفضل على مستوى العالم في الدفاع عن مواطنينا".

وجاء الاجتماع على خلفية الأزمة السياسية غير المسبوقة في إسرائيل، حيث وجهت النيابة العامة إلى نتنياهو الذي فشل مرتين في تشكيل الحكومة منذ بداية العام اتهامات رسمية في ثلاث قضايا فساد، ما دفع النائب عن حزبه "الليكود" جدعون ساعر إلى تقديم طلب رسمي لإعادة انتخاب قيادة الحزب.

المصدر: RT

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