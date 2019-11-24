 
مباشر

إيران تعلن ضبط عناصر من "داعش" وأكراد بين المتظاهرين

أخبار العالم

إيران تعلن ضبط عناصر من
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ms0r

قال هوشنك بازوند محافظ  كرمانشاه الإيرانية، إن رجال الأمن تمكنوا من اعتقال عناصر من "داعش" و"بجاك" (حزب كردستان الحرة)، و"زمرة خلق" خلال أحداث الشغب في كرمانشاه.

واتهم بازوند هذه العناصر، بالضلوع في تخريب الممتلكات العامة والخاصة، خلال أحداث الشغب التي وقعت الأسبوع الماضي في إيران.

وأضاف بازوند في حديث له السبت، أن "حفنة مدعومة من أعداء البلاد وموجهين من جانب الزمر المعادية للثورة، قامت الأسبوع الماضي، بالتعدي على أموال وأرواح المواطنين والهجوم على المراكز الاقتصادية في مدينة كرمانشاه".

وأكد، أن رجال الأمن اعتقلوا العديد من هذه العناصر، وسيتم التحقيق والتعامل معهم بحزم وبصورة قانونية.

إقرأ المزيد
إيران توجه تهديدا إلى دول في المنطقة بشأن الاحتجاجات
إيران توجه تهديدا إلى دول في المنطقة بشأن الاحتجاجات

وتابع أن "أحداث الشغب الأخيرة، بينت بشكل واضح وكامل، تدخل ودعم الأجانب للأشرار، حيث أعلنوا صراحة أنهم خططوا لأعمال الشغب هذه، إلا أن أهالي كرمانشاه أعلنوا بوعي استنكارهم لهذه الأعمال".

المصدر: وكالة فارس

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا