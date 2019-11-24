إيران تعلن ضبط عناصر من "داعش" وأكراد بين المتظاهرين

قال هوشنك بازوند محافظ كرمانشاه الإيرانية، إن رجال الأمن تمكنوا من اعتقال عناصر من "داعش" و"بجاك" (حزب كردستان الحرة)، و"زمرة خلق" خلال أحداث الشغب في كرمانشاه.

واتهم بازوند هذه العناصر، بالضلوع في تخريب الممتلكات العامة والخاصة، خلال أحداث الشغب التي وقعت الأسبوع الماضي في إيران.

وأضاف بازوند في حديث له السبت، أن "حفنة مدعومة من أعداء البلاد وموجهين من جانب الزمر المعادية للثورة، قامت الأسبوع الماضي، بالتعدي على أموال وأرواح المواطنين والهجوم على المراكز الاقتصادية في مدينة كرمانشاه".

وأكد، أن رجال الأمن اعتقلوا العديد من هذه العناصر، وسيتم التحقيق والتعامل معهم بحزم وبصورة قانونية.

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وتابع أن "أحداث الشغب الأخيرة، بينت بشكل واضح وكامل، تدخل ودعم الأجانب للأشرار، حيث أعلنوا صراحة أنهم خططوا لأعمال الشغب هذه، إلا أن أهالي كرمانشاه أعلنوا بوعي استنكارهم لهذه الأعمال".

المصدر: وكالة فارس