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ملاحظات بخط ترامب تتحول إلى أغنية روك على مواقع التواصل (فيديو)

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ملاحظات بخط ترامب تتحول إلى أغنية روك على مواقع التواصل (فيديو)
Reuters SAV
ملاحظات ترامب التي تحولت إلى أغنية روك
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حوّل المدير الإبداعي المقيم في نيويورك أليكس كليمنت، ملاحظات مكتوبة بيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أغنية بطابع "الروك"، جرى تداولها على نطاق واسع على مواقع التواصل.

وتقول الملاحظات: "لا أريد شيئا، لا أريد شيئا. لا أريد مقايضة. أخبر زيلينسكي (الرئيس الأوكراني) أن يفعل ما هو صحيح. هذا آخر كلام رئيس الولايات المتحدة"، وهي كلمات مأخوذة من الملاحظات التي نجح في تصويرها مصور كان في البيت الأبيض الأربعاء الماضي.

وقرأ ترامب هذه الملاحظات ردا على سؤال: "ماذا تريد من أوكرانيا؟" الذي وجهه له السفير الأمريكي لدى الاتحاد الأوروبي غوردون سوندلاند أمام أعضاء الكونغرس.

المصدر: "تويتر" + وسائل إعلام أمريكية

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