ساعر يطالب بإعادة انتخاب قيادة "الليكود"

تقدم النائب عن حزب "الليكود" الإسرائيلي جدعون ساعر اليوم السبت بطلب رسمي لإجراء انتخابات جديدة لقيادة الحزب، بعد اتهام زعيمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في ثلاث قضايا فساد.

وقدم ساعر، السياسي المخضرم الذي سبق أن تولى حقائب الداخلية والتربية والتعليم في حكومة نتنياهو، إلى رئيس اللجنة المركزية لـ"الليكود" هاييم كاتس، طلبا بتنظيم انتخابات قيادة الحزب في غضون الأسبوعين المقبلين، لمنح زعيم جديد فرصة تشكيل الحكومة قبل أن تتجه البلاد إلى الانتخابات التشريعية الثالثة على التوالي بعد انقضاء الفترة الممنوحة للكنيست لتسمية مرشح جديد لرئاسة الوزراء.

وشدد ساعر الذي يعد أكبر خصم لنتنياهو داخل حزبه على أن هذا الإجراء مطلوب لـ"منع انزلاق الدولة إلى الانتخابات غير الضرورية التي وصفها رئيس الوزراء نتنياهو نفسه قبل أيام بالفوضى المطلقة"، مذكرا بأن "الليكود" سبق أن تمكن من تنظيم انتخابات قيادته خلال ثلاثة أسابيع عام 2002، حيث فشل نتنياهو في الإطاحة برئيس الوزراء أرئيل شارون.

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وأعربت النائبة عن "الليكود" ميخال شير في حديث لإذاعة الجيش عن دعمها لساعر، قائلة إنه يجب على الحزب في الظروف الحالية الاهتمام أكثر بمستقبله السياسي وليس بالمشاكل القضائية التي يواجهها نتنياهو.

المصدر: تايمز أوف إسرائيل