الفرنسيات يرفعن شعارات قرمزية ضد العنف الجنسي

خرجت الآلاف من الفرنسيات أمس السبت، للتعبير عن رفضهن للعنف الجنسي والعنف القائم على التمييز على أساس الجنس وجرائم القتل التي تستهدف النساء.

وأكدت وسائل إعلام فرنسية مشاركة الآلاف في المظاهرات التي جابت شوارع المدن الفرنسية للمطالبة بوقف هذه الأصناف من العنف الجنسي، إلى جانب جرائم قتل النساء التي يثير عددها المتزايد موجة تنديد غير مسبوقة في البلاد.

Manifestación masiva en París contra la violencia machista y sexual. En Francia, en lo que llevamos de año, la cifra de mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas es de 116, según un estudio de la AFP pic.twitter.com/AuQC3lDIHp — 6W (@6W_es) November 24, 2019

وردد المحتجون ومعظمهم من النساء، هتافات مناوئة للعنف الأسري، كما رفعوا لافتات باللون القرمزي الذي تستخدمه الجمعيات المدافعة عن حقوق المرأة، كتبن عليها أسماء الضحايا، و"كفى قتلا".

Monsieur le Président, nous étions 150 000 en France. La mobilisation est historique. Nous exigeons un changement de cap. Nous exigeons des moyens. Lundi, soyez au RDV. #NousToutespic.twitter.com/vkafYzOASq — #NousToutes (@NousToutesOrg) 23 novembre 2019

وتهدف هذه المسيرات إلى الضغط على الحكومة من أجل حثها على العمل على وضع حد لهذه الآفة، حيث من المقرر أن يعلن رئيس الوزراء إدوار فيليب إجراءات في هذا الصدد.

وأظهرت بيانات رسمية أن نحو 213 ألف امرأة كل عام تقع ضحية للعنف الجسدي أو الجنسي أو الاثنين معا، من قبل شريكها أو شريك سابق، أي ما يساوي 1% من عدد النساء اللواتي تراوح أعمارهن بين 18 و75 عاما.

المصدر: وسائل إعلام فرنسية