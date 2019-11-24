اصطدام طائرتين ومقتل 6 "مارينز" بسبب "سيلفي" (صورة)

تسبب التقاط طيار صورة "سيلفي" باصطدام طائرتين أمريكيتين حربيتين فوق اليابان عام 2018، ولم يتم الكشف عن سبب الحادث إلا الآن.

ووقع الحادث في الـ6 من ديسمبر 2018 خلال عملية التزود بالوقود في الجو، حين اصطدمت مقاتلة "إف-18" بطائرة "سي-130" كان على متنهما 7 أفراد، وأثبت التحقيق أن طيار المقاتلة كان يلتقط صور "سيلفي" مع كتاب في يديه لحظة الاصطدام.

وكشفت وزارة الدفاع اليابانية حينها أن الحادث وقع قبالة السواحل اليابانية، جنوب رأس موروتو في جزيرة شيكوكو الرئيسية.

Search and rescue operations continue for U.S. Marine Corps aircraft that were involved in a mishap approximately 200 miles off of the coast of Japan around 2:00 a.m. Dec. 6.



View full press release: https://t.co/xU9TbaqKsVpic.twitter.com/Qqta4xZ1Vi — III MEF Marines (@IIIMEF) 6 décembre 2018

المصدر: RT + وكالات