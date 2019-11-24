السفير الأمريكي المقبل لدى روسيا يكشف عن شرطين لتحسين العلاقات

كشفت الخارجية الأمريكية أن النائب الأول للوزير، والمرشح لمنصب السفير لدى موسكو جون ساليفان، أبلغ وزير الخارجية الروسي سرغي لافروف بشرطين أساسيين لتحسين العلاقات بين البلدين.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان لها أمس السبت أن ساليفان شدد خلال لقاء مع لافروف على أن "تحسين العلاقات الثنائية رهن تنفيذ موسكو بنود اتفاقية مينسك (لتسوية الأزمة الأوكرانية)، وتخليها عن محاولات تقويض العمليات الديمقراطية في الولايات المتحدة".

وأضاف البيان أنه خلال لقائهما الذي عقد في مدينة ناغويا اليابانية على هامش اجتماع وزراء خارجية دول "العشرين" مؤخرا، بحث ساليفان ولافروف الملفين السوري والكوري الشمالي، وسبل التعاون في مكافحة الإرهاب وقضايا الاستقرار الاستراتيجي.

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يذكر أن لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي صادقت على ترشيح ساليفان لمنصب السفير في روسيا، وهو الآن بانتظار الموافقة من مجلس الشيوخ، قبل أن يوقع الرئيس دونالد ترامب على مرسوم تكليفه.

وسبق أن عبرت موسكو عن عدم اعتراضها على تعيين ساليفان سفيرا لديها.

المصدر: وكالات