غانتس يدعو لتشكيل حكومة وحدة برئاسته ويهاجم نتنياهو

دعا رئيس تحالف "أزرق أبيض" الإسرائيلي بيني غانتس لتشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسته، وشن هجوما لاذعا على رئيس الوزراء نتنياهو، متهما إياه بالسعي لإشعال "حرب أهلية".

وقال غانتس مساء أمس السبت في أول تصريح له بعد تقديم لائحة الاتهام ضد نتنياهو: "نتنياهو انتقل من استوديو لاستوديو سعيدا لما جرى مع يهود أولمرت (عندما واجه دعوى قضائية) وحثه على الاستقالة. من قاد حملة التحريض ضد رئيس الحكومة رابين، يجب أن يعرف ثمن الكلمات التي يمكن أن تتحول بيوم من الأيام إلى رصاص".

وحذر غانتس نتنياهو من مغبة "جعل المدنيين رهينة لمعركته القانونية"، وقال: "مواطنو إسرائيل ليسوا ملكا لأي زعيم. أي شخص يسخر من منافسيه السياسيين ولا يشفق عليهم في ساعاتهم الصعبة، هو آخر شخص يمكنه حشد الجمهور للتحريض ضد القضاة والمدعين".

وأضاف: "الأيام الأخيرة لا تترك مجالا للشك في أن نتنياهو يتورط بإشعال حرب أهلية. أنا أقف هنا وأقول، حان الوقت لمعالجة المجتمع الإسرائيلي من الكراهية".

إقرأ المزيد

وطالب غانتس أعضاء حزب "الليكود" بالانضمام إليه في حكومة برئاسته، وقال: "زعماء الليكود، أطالبكم بالشراكة معنا. أنتم شركاء في القيم الصهيونية والوحدة، الأمن والاقتصاد القوي... حان الوقت لوضع تهديدات الماضي جانبا، ودفع المجتمع الإسرائيلي لعصر الشفاء".

وتابع: "أنا سأخدم كرئيس للحكومة في أول عامين، وإن تمت تبرئة نتنياهو، يمكنه العودة لتولي رئاسة الحكومة. هذا هو البديل الوحيد للانتخابات".

المصدر: i24NEWS