وصول نجلي موراليس إلى بوينس آيرس

وصل إلى العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس نجلا الرئيس البوليفي المستقيل إيفو موراليس اللاجئ إلى المكسيك، قادمين من لاباز عاصمة بوليفيا.

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واستقبلهما أمس السبت حسب مصدر ملاحي لوكالة "فرانس برس"، ممثلون عن الجالية البوليفية في الأرجنتين، حاملين لافتات كتب عليها "مرحبا بكما إيفاليز وألفارو" و"لا للانقلاب في بوليفيا" و"النضال يتواصل والشعب سينتصر".

ونفى موراليس صحة الاتهامات الموجهة ضد ابنته بـ"الثراء غير المشروع"، مضيفا أن "الاتهامات ضدها، مثال آخر على التشهير والأكاذيب التي يلجأ إليها نظام الأمر الواقع هذا".

وكان ألفارو وإيفاليز اللذان لم يشغلا يوما أي مناصب عامة، قد بقيا في السفارة المكسيكية في لاباز منذ استقالة والدهما.

واتهمت الحكومة الانتقالية في بوليفيا موراليس بـ"الفتنة والإرهاب" بعدما حرض أنصاره على إغلاق الطرق في محيط لاباز.

وقالت الرئيسة الانتقالية لبوليفيا جانين آنيز في خطاب بثه التلفزيون: "أكدنا بوضوح أن حكومتي لن تلاحق أي مسؤول سياسي أو نقابي أو مدني... لكن في الوقت نفسه، نقول بوضوح إن أي شخص ارتكب الجرائم، ويسخر من القانون، وارتكب الانتهاكات، لن يتم العفو عنه".

المصدر: "أ ف ب"