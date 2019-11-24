محامي ترامب يحتفظ بوثائق تدين أسرة بايدن

كشف رودي جولياني، محامي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه غير واثق تماما من عدم إقدام الأخير على التضحية به، لذلك يحتفظ بمواد تدين أسرة منافسه جو بايدن، سيتم نشرها في حال اختفائه.

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وفي وقت سابق، قال جولياني الذي شغل منصب عمدة نيويورك، لقناة "فوكس نيوز" إنه كثيرا ما يسمع تكهنات بأن ترامب يمكن أن "يضحي" به إذا لزم الأمر. ومع أنه يرفض تصديق احتمال تدهور علاقاته مع الرئيس، لكن لديه "طوق أمان" في حالة حدوث مثل هذا السيناريو.

وكتب جوليان على تويتر: "البيان الذي أدليت به عدة مرات حول التأمين في حال تم التضحية بي، هو عبارة عن مستندات في أمانتي تظهر أن عائلة بايدن حققت لحوالي أربعة عقود مكاسب مالية من مركزها الرسمي. وإذا اختفيت سوف تظهر (المستندات) فورا ...".

ويشك الديمقراطيون في الكونغرس في أن رئيس الدولة أرجأ تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا وطالب مقابل تقديمها بالتحقيق ضد خصمه السياسي المرشح الرئاسي الأمريكي جو بايدن وابنه هانتر، اللذين كانا يعملان في شركة بوريسما الأوكرانية.. ويشتبه الديمقراطيون بأن جولياني قد يكون لعب دورا نشطا في هذا الموضوع.

المصدر: "نوفوستي"