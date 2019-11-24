سيئول وطوكيو تنسقان لحل خلافات التجارة والحرب والسخرة على مستوى القمة

قالت وزيرة خارجية كوريا الجنوبية، إن بلادها اتفقت مع اليابان على ترتيب قمة بين الرئيس مون جيه-إن، ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي على هامش القمة الثلاثية مع الصين الشهر المقبل.

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وجاءت تصريحات وزيرة الخارجية كانغ كيونغ-هوا يوم أمس السبت عقب محادثاتها مع نظيرها الياباني توشيميتسو موتيجي، خلال الاجتماع الوزاري لمجموعة الدول العشرين في ناغويا اليابانية، بعد يوم واحد من تعليق خروج سيئول من اتفاقية تبادل المعلومات العسكرية الثنائية.

وجاءت محادثاتهما وسط توقعات بأن قرار سيئول تأجيل إنهاء اتفاقية الأمن العام للمعلومات العسكرية (GSOMIA) من شأنه أن يهيئ فرصا جديدة لتخفيف التوترات مع طوكيو حول التجارة وتاريخ الحرب وأعمال السخرة.

وقالت كانغ ردا على سؤال من أحد الصحفيين بشأن القمة المحتملة: "تم طرح هذه المسألة في المحادثات (مع موتيجي) واتفقنا على التنسيق مع بعضنا البعض لجعل القمة ممكنة".

من المتوقع أن يعقد مون وآبي والرئيس الصيني شي جين بينغ قمة ثلاثية في مدينة تشنغدو بمحافظة سيتشوان الصينية أواخر الشهر المقبل.

المصدر: "يونهاب"