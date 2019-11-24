رئيس وزراء كمبوديا يتغيب عن قمة آسيان بسبب حماته

أعلن المكتب الرئاسي في سيئول اليوم الأحد عن إلغاء اجتماع القمة بين كوريا الجنوبية وكمبوديا بسبب غياب رئيس الوزراء الكمبودي هون سين عن القمة الخاصة بين كوريا الجنوبية ودول الآسيان.

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كان من المقرر أن يعقد الاجتماع بين الرئيس مون ورئيس الوزراء الكمبودي هون سين يوم غد الاثنين، لكن هون سين أعلن بأن وعكة صحية ألمت بحماته تجعل من الصعب حضوره القمة الخاصة.

وفقا لوسائل الإعلام الكمبودية المحلية، فإن هون سين قال بعد ظهر يوم 23 عبر فيسبوك إن حماته تم نقلها إلى المستشفى وتعاني من حالة صحية خطيرة.

وقال هون سين "أعتذر للرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن وقادة دول الآسيان بمن فيهم رئيس الوزراء التايلندي برايوت تشان-أوتشا بسبب غيابي عن القمة الخاصة."

وقالت المتحدثة باسم المكتب الرئاسي "كو مين-جونغ" إن براك سوكون نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الكمبودي سيشارك في القمة الخاصة نيابة عن رئيس الوزراء الكمبودي هون سين، ومن المقرر أن تعقد وزيرة الخارجية كانغ كيونغ-هوا اجتماعا مع نظيرها براك سوكون.

المصدر: "يونهاب"