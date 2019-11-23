طهران: سنكشف قريبا معلومات جديدة حول المحرضين على أعمال الشغب

أعلن أمين مجلس تشخيص مصلحة النظام بإيران، محسن رضائي، أن الأجهزة الأمنية ستكشف قريبا عن معلومات جديدة حول المحرضين على أعمال الشغب خلال الاحتجاجات الأخيرة وعلاقاتهم بأطراف خارجية.

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وقال رضائي في تصريح أدلى به اليوم السبت على هامش اجتماع دوري شهري للاتحاد الإسلامي للمهندسين الإيرانيين، إن الأمن سيقوم بالكشف عن معلومات جديدة بشأن العناصر الرئيسية المحرضة على أعمال الشغب والاضطرابات الأخيرة واعترافاتهم سيما الذين لديهم علاقات مع خارج البلاد، وفق وكالة "تسنيم".

وكان نائب الرئيس الإيراني إسحق جهانغيري، قال في وقت سابق من اليوم، إن طهران ستوجه "ردا ساقحا" إلى الدول المتورطة في إثارة الاضطرابات التي شهدتها البلاد خلال الأسبوع الماضي.

المصدر: وكالات