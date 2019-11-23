أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، أن أنقرة ستبحث حتما عن بدائل إذا لم تتسلم مقاتلات "إف-35" من الولايات المتحدة.

وقال في حديث لقناة "الجزيرة": "على الجميع أن يعلم أنه في حال تعذر حصولنا عليها، فإننا سنضطر إلى البحث عن بدائل أخرى بطبيعة الحال".

وأضاف أن تركيا اقتنت منظومات "إس-400" الروسية للدفاع الجوي بعد تعذر خططها شراء منظومات "باتريوت" الأمريكية، مؤكدا أن أنقرة تعتزم تشغيل المنظومات الروسية بشكل مستقل عن منظومات "الناتو"، دون أن تدمجها معها بأي شكل من الأشكال.

وكانت الإدارة الأمريكية بعد فشلها في ثني تركيا عن اقتناء المنظومات الروسية قد أبلغت أنقرة في يوليو الماضي بطردها من برنامج "إف-35" ووقف جميع عمليات الإنتاج ضمن هذا البرنامج في أراضيها حتى مارس المقبل، مع التأكيد أنه بإمكان تركيا العودة إلى البرنامج في حال تخليها عن "إس-400".

المصدر: الأناضول