قالت حكومة تنزانيا اليوم السبت إنه جرى احتجاز طائرة "بومباردييه" تابعة للخطوط الجوية التنزانية بكندا، على خلفية نزاع بشأن تعويض متعلق بأرض يعود إلى ثمانينيات القرن الماضي.

ونقلت وكالة أنباء "بلومبرغ" الأمريكية عن وزير الشؤون الخارجية في تنزانيا بالاماغابا كابودي، أن القرار الذي اتخذته السلطات الكندية باحتجاز الطائرة "بومباردييه كيو 400" ليس له علاقة مباشرة بخطوط الطيران التنزانية، الناقل الرسمي للبلاد.

وأضاف أن السلطات الكندية احتجزت الطائرة إثر نزاع بين تنزانيا ومزارع من دولة جنوب إفريقيا يسعى إلى الحصول على تعويض عن أرض انتزعت منه في تنزانيا قبل 40 عاما.

كما أوضح الوزير، في حديث للإذاعة الوطنية في تنزانيا، أن "الشخص المسؤول عن هذا الوضع، هو نفس الشخص الذي تمكن من احتجاز طائرة لنا في جنوب إفريقيا"، متابعا بالقول "لجأنا إلى القضاء، وجاء الحكم لصالحنا".

وهذه هي المرة الثانية التي يتم فيها احتجاز طائرة تابعة لـ"إير تنزانيا" على خلفية النزاع نفسه.

المصدر: أنباء "بلومبرغ" الأمريكية