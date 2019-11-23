المفوضية الأوروبية: بريطانيا تجاوزت مهلة الرد

أكدت مينا أندريفا المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية أن لندن لم ترد على خطاب أرسلته المفوضية بشأن عدم ترشيحها لمفوض قبل انتهاء المهلة التي كان محددا لها منتصف ليلة الجمعة.

وقالت أندريفا في بروكسل اليوم السبت "سوف تحلل المفوضية الوضع وتتخذ قرارا بشأن الخطوات المقبلة المحتملة، إذا ما كان هناك أي منها، عندما تعتبر ذلك أمرا ملائما".

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وأقامت المفوضية دعوى قضائية ضد بريطانيا في 14 نوفمبر، وأبلغت لندن أنها خرقت التزاماتها القانونية تجاه الاتحاد الأوروبي بعدم اختيار مرشح وطالبت برد.

وبموجب الإجراءات المتبعة، يمكن للمفوضية الأوروبية إحالة بريطانيا في نهاية المطاف إلى محكمة العدل الأوروبية.

هذا، ومن المفترض أن تتشكل المفوضية من مسؤول بارز من كل من دول الاتحاد الأوروبي الأعضاء البالغ عددها 28 دولة.

وأثار رفض لندن المخاوف بمزيد من التأجيل لبدء رئاسة أورزولا فون دير لاين، علما أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون رفض اختيار مرشح لبلاده، مستندا أولا إلى خروج لندن المقبل من التكتل، وثانيا إلى الانتخابات المقرر إجراؤها في بريطانيا في 12 ديسمبر.

وكان من المفترض أن تتولى فون لاين الرئاسة من الرئيس المنتهية ولايته جان كلود يونكر في الأول من نوفمبر الجاري، ولكن اضطرت للتأجيل جراء رفض نواب الاتحاد الأوروبي 3 من المفوضين المرشحين للتكتل.

ووافقت الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي على تشكيل مفوضيتها الجديدة الجمعة، ومن المتوقع أن يوافق نواب التكتل على التشكيل في تصويت يجرى الأربعاء المقبل.

المصدر: د ب أ