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أ ف ب: نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس يصل إلى العراق لزيارة جنود أمريكيين

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أ ف ب: نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس يصل إلى العراق لزيارة جنود أمريكيين
Reuters /FW1F/Bill Berkrot
مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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أفادت مصادر أمنية بأن مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وصل اليوم السبت إلى العراق لزيارة جنود أمريكيين.

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وأكدت وسائل إعلام أمريكية، أن بنس سيتفقد قوات بلاده في "قاعدة عين الأسد" بمحافظة الأنبار غرب البلاد.

وهذه هي الزيارة الأولى لبنس إلى العراق، والأولى لمسؤول أمريكي على هذا المستوى منذ زيارة الرئيس دونالد ترامب القاعدة نفسها في أواخر ديسمبر 2018 لساعات فقط، ما أثار جدلا لعدم لقائه أي مسؤول عراقي.

المصدر: وكالات

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