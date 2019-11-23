موسكو: لا معلومات عن انفجار في بحر الصين الجنوبي
Sputnik
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قال دميتري كوبيلكين وزير الموارد الطبيعية الروسي إن وزارته لا تملك أية معلومات عن حدوث انفجار في بحر الصين الجنوبي. مؤكدا أن المختصين الروس لم يتوجهوا إلى تلك المنطقة.
وقال الوزير: "لا توجد لدينا مثل هذه المعلومات... لم ترد عبر مصادرنا".
وفي وقت سابق، أفادت هيئة الرقابة الفيدرالية لحماية حقوق المستهلك، بأنها لم تسجل حتى الآن ما يمكن أن يشكل خطرا على حياة المواطنين في منطقة الشرق الأقصى الروسي، وأشارت إلى أنها عززت عملية مراقبة الوضع الإشعاعي.
وكانت وسائل إعلام، تحدثت عن مزاعم تشير إلى حدوث انفجار في بحر الصين الجنوبي، لكن لم يتم تقديم أي دليل على ذلك.
المصدر: نوفوستي
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