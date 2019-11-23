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سيئول تطلب مساعدة واشنطن لحل قضايا عالقة مع طوكيو

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سيئول تطلب مساعدة واشنطن لحل قضايا عالقة مع طوكيو
Reuters KKH/ata
وزيرة خارجية كوريا الجنوبية تصافح جون سوليفان نائب وزير الخارجية الأمريكي
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أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أن وزيرة الخارجية كانج كيونج-وا، طلبت اليوم السبت من الولايات المتحدة المساعدة في حل قضايا عالقة مع اليابان.

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وكانت الوزيرة الكورية الجنوبية قد التقت مع جون سوليفان، نائب وزير الخارجية الأمريكي، خلال اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين بمدينة ناغويا وسط اليابان، وذلك بعد يوم من تأجيل بلادها موعد إنهاء اتفاق تبادل المعلومات المخابراتية مع اليابان.

وتثير العواقب المحتملة أمام إنهاء الاتفاق، المخاوف على نطاق واسع، ليس فقط بشأن مستقبل العلاقات بين سيئول وطوكيو، ولكن بشأن التحالف الكوري الأمريكي، حيث دعت واشنطن سيئول للحفاظ على الاتفاقية من أجل التعاون الأمني ​​الثلاثي.

وقالت الوزارة في بيانها إن كانج وسوليفان اتفقا على التواصل عن كثب لحل مسائل أخرى منها المشاركة في تكاليف الدفاع.

المصدر: وكالات

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