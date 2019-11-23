 
مباشر

مسؤول إيراني: روسيا ستعفي فئة من مواطنينا من عبء التأشيرة

أخبار العالم

مسؤول إيراني: روسيا ستعفي فئة من مواطنينا من عبء التأشيرة
RT
العلمان الروسي والإيراني
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mrr6

أعلن مساعد وزير السياحة والتراث الثقافي الإيراني ولي تيموري، عن قرب إلغاء موسكو تأشيرات دخول المواطنين الإيرانيين إلى روسيا في إطار الرحلات الجماعية.

إقرأ المزيد
إجراء روسي إيراني لتحفيز السياحة
إجراء روسي إيراني لتحفيز السياحة

وأوضح تیموري في تصريح لوكالة "فارس" اليوم السبت، أن إلغاء تأشيرات الدخول سيتم بموجب اتفاقية مبرمة بين إيران وروسيا قبل 3 سنوات حول الرحلات السياحية الجماعية.

وأشار إلى أن قرار إلغاء تأشيرات الدخول للمجموعات السياحية بات نهائيا وسيدخل حيز التنفيذ قريبا.

المصدر: "فارس" + "نوفوستي"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

سيارات كهربائية فاخرة بمواصفات مبهرة!