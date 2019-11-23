مسؤول إيراني: روسيا ستعفي فئة من مواطنينا من عبء التأشيرة

أعلن مساعد وزير السياحة والتراث الثقافي الإيراني ولي تيموري، عن قرب إلغاء موسكو تأشيرات دخول المواطنين الإيرانيين إلى روسيا في إطار الرحلات الجماعية.

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وأوضح تیموري في تصريح لوكالة "فارس" اليوم السبت، أن إلغاء تأشيرات الدخول سيتم بموجب اتفاقية مبرمة بين إيران وروسيا قبل 3 سنوات حول الرحلات السياحية الجماعية.

وأشار إلى أن قرار إلغاء تأشيرات الدخول للمجموعات السياحية بات نهائيا وسيدخل حيز التنفيذ قريبا.

المصدر: "فارس" + "نوفوستي"