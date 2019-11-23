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لافروف يلتقي السفير الأمريكي المقبل لدى روسيا

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لافروف يلتقي السفير الأمريكي المقبل لدى روسيا
Sputnik Stringer
النائب الأول لوزير الخارجية الأمريكي جون ساليفان، أثناء مناقشة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ لترشيحه سفيرا لدى روسيا
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اجتمع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع جون ساليفان، النائب الأول لوزير الخارجية الأمريكي والمرشح لمنصب سفير بلاده لدى روسيا، وكرّس اللقاء لقضايا العلاقات بين البلدين.

وقال لافروف للصحفيين اليوم السبت: "نعلم أنه حاليا بصدد الحصول على الموافقات لتعيينه في منصب السفير، وبحثنا معه سبل حل المشاكل الجمة التي تراكمت في العلاقات بين بلدينا".

وذكّر لافروف بأن ساليفان كان يرأس وفد بلاده في المفاوضات مع روسيا حول قضايا الاستقرار الاستراتيجي.

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وأضاف لافروف أنه بحث مع الدبلوماسي الأمريكي دور مجموعة العشرين في العلاقات الدولية، مشيرا إلى أنهما أكدا على تأييد عمل المجموعة الذي "يتوافق مع مصالح الجميع ويوفر ساحة جيدة للتوصل إلى اتفاقات مقبولة للجميع".

وعقد لقاء لافروف وساليفان في مدينة ناغويا اليابانية على هامش اجتماع وزراء خارجية بلدان "العشرين".

المصدر: "نوفوستي"

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