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القضاء الأمريكي يحكم على إيران بتعويض مراسل "واشنطن بوست"

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القضاء الأمريكي يحكم على إيران بتعويض مراسل
AFP
مراسل صحيفة واشنطن بوست الذي اعتقلته طهران جيسون رضائيان
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حكم القضاء الأمريكي بتعويض طهران مراسل صحيفة "واشنطن بوست" في إيران جيسون رضائيان، بـ180 مليون دولار عن سنة ونصف قضاها في السجون الإيرانية.

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وأمر القاضي ريتشارد ليون بدفع المبلغ لرضائيان وعائلته تعويضا عن الألم والمعاناة والخسارة المادية التي تكبدها خلال 18 شهرا من الاحتجاز.

وقال القاضي في حكمه: "اعتقلت إيران واحتجزت جيسون من أجل زيادة وسائل الضغط في المفاوضات مع الولايات المتحدة".

وأضاف أن "أخذ رجل كرهينة وتعذيبه لضمان عامل تمكين في المفاوضات، هو أمر مخز ويستحق العقاب"، معتبرا أنه يجب "ردع" إيران عن الإقدام على تصرف مماثل.

ورضائيان واحد من أربعة أطلقت إيران سراحهم في 16 يناير 2016 قبل ساعات من توقيع القوى العظمى مع طهران اتفاق البرنامج النووي الإيراني المعروف بـ"وثيقة العمل الشاملة المشتركة".

وكان رضائيان قد اعتقل في يوليو 2014 في منزله بطهران حيث عمل مراسلا لـ"واشنطن بوست"، وصدر عليه حكم بالسجن بتهمة "التجسس والتعاون مع حكومات معادية"، فيما نفى وصحيفته هذه الاتهامات نفيا قاطعا.

المصدر:"أ ف ب"

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