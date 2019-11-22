 
مباشر

مقتل ثلاثة من الشرطة الهندية بهجوم مسلح

أخبار العالم

مقتل ثلاثة من الشرطة الهندية بهجوم مسلح
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mrpa

قالت السلطات الهندية، إن 3 من رجال الشرطة الوطنية، قتلوا في ھجوم نفذه متمردون ماویون في مقاطعة لاتیھار بولایة جھارخاند شرقي البلاد.

ونقلت وكالة "برس ترست اوف إندیا" عن مسؤولین محليين، أن متطرفين مسلحين، هاجموا رجال الشرطة، خلال مرورهم على متن سيارة رسمية في منطقة بمركز شرطة تشاندوا في ولایة جھارخاند ما أدى إلى مقتل ثلاثة وإصابة آخرين من عناصر الشرطة.

إقرأ المزيد
الهند.. نزاع بين المسلمين والهندوس على موقع بنى عليه المغول مسجدا دمر عام 1992
الهند.. نزاع بين المسلمين والهندوس على موقع بنى عليه المغول مسجدا دمر عام 1992

ويستهدف المتمردون الماویون، المؤسسات الحكومية ومواقع الجيش والشرطة الهندية في عدد من الولایات. 

وتشن الجماعة الماویة، المحظورة رسميا، هجماتها الدامية على مدى 40 عاما، بهدف القضاء على النظام الحالي القائم في البلاد، واستبداله بنظام شيوعي.

المصدر: وكالة "كونا"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

سيارات كهربائية فاخرة بمواصفات مبهرة!