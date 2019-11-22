مقتل ثلاثة من الشرطة الهندية بهجوم مسلح

قالت السلطات الهندية، إن 3 من رجال الشرطة الوطنية، قتلوا في ھجوم نفذه متمردون ماویون في مقاطعة لاتیھار بولایة جھارخاند شرقي البلاد.

ونقلت وكالة "برس ترست اوف إندیا" عن مسؤولین محليين، أن متطرفين مسلحين، هاجموا رجال الشرطة، خلال مرورهم على متن سيارة رسمية في منطقة بمركز شرطة تشاندوا في ولایة جھارخاند ما أدى إلى مقتل ثلاثة وإصابة آخرين من عناصر الشرطة.

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ويستهدف المتمردون الماویون، المؤسسات الحكومية ومواقع الجيش والشرطة الهندية في عدد من الولایات.

وتشن الجماعة الماویة، المحظورة رسميا، هجماتها الدامية على مدى 40 عاما، بهدف القضاء على النظام الحالي القائم في البلاد، واستبداله بنظام شيوعي.

المصدر: وكالة "كونا"