اعتقال موريتاني في إسبانيا بتهمة الانتماء لـ "داعش"

اعتقل الأمن الإسباني، في جزيرة تنريفي، مواطنا من موريتانيا يبلغ من العمر 26 عاما، بتهمة بالانتماء لتنظيم "داعش".

ونقلت وسائل إعلام إسبانية، عن الأمن قوله، إن المواطن الموريتاني من مواليد مدينة نواذيبو، دون أن تورد اسمه، مكتفية بالإشارة إلى الأحرف الأولى منه (YTO).

وأضافت أن الشخص الموقوف، متهم بالبحث عبر شبكة الإنترنت عن كيفية صناعة المتفجرات، ونشر دعاية لصالح إيديولوجيا "داعش"، وخاصة عبر تطبيقات تلغرام وواتساب.

ويواجه هذا المواطن الموريتاني، تهما خطيرة من أبرزها تهمة الإرهاب والترويج له والتجنيد، والتخطيط لشن هجمات إرهابية. ووصفته بعض الجهات الأمنية الإسبانية بأنه كان يمثل "ذئبا منفردا خطيرا".

وجرت عملية الاعتقال بالتنسيق بين الأمن الإسباني واليوربول (الشرطة الأوروبية)، كما تدخلت في العملية عدة وحدات استخباراتية وأمنية ومصالح قضائية إسبانية.

La Guardia Civil ha arrestado al hombre, acusado de los delitos de enaltecimiento y adoctrinamiento terroristashttps://t.co/H0fkQB1qVk — EL PAÍS (@el_pais) 22 ноября 2019 г.

وقال الأمن الإسباني إنه ضبط بحوزة الموريتاني، نشرات إيديولوجية ودعائية لصالح عدد من التنظيمات الإسلامية المسلحة، من أبرزها "تنظيم داعش"، كما أنه كان يبرر الهجمات التي تشنها هذه التنظيمات ويروج لها عبر الإنترنت. وكان الموريتاني المذكور، في منشوراته على الإنترنت يحمل الغرب مسؤولية ما يشهده العالم الإسلامي، ويدعو المسلمين إلى الكفاح المسلح ضد "الكفار".

وأكد الأمن الإسباني، أن المعتقل كان ينشر عبر تطبيقي "واتساب" و"تلغرام" مقاطع فيديو تم إنتاجها من جانب بعض الدواعش.

المصدر: saharamedias