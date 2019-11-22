حزب غانتس يدعو نتنياهو لترك مناصبه الوزارية

دعا تحالف "أزرق أبيض"، الذي يقوده بيني غانتس، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى ترك مناصبه الوزارية على خلفية توجيه تهم الفساد إليه.

وقال "أزرق أبيض" في بيان له، اليوم الجمعة، مخاطبا نتنياهو، إنه "بموجب قرار المحكمة العليا... لا يمكن لوزير متهم أن يستمر في منصبه، وبالتالي من الضروري أن تترك فورا مناصبك الوزارية في الحكومة الإسرائيلية".

وأشار التحالف مع ذلك إلى أنه لا يتعين على نتنياهو الاستقالة من رئاسة الحكومة.

وجدير بالذكر أن نتنياهو يتولى حاليا عدة حقائب وزارية، بينها الصحة، والإعلام والشتات.

من جانبه، قال بيني غانتس في صفحته على "فيسبوك"، إن "دولة إسرائيل لها قانون، وكل المواطنين متساوون أمامه".

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وأشار غانتس إلى أنه لا يزال يعمل على تشكيل ائتلاف حكومي، على الرغم من أنه أصبح بإمكان أعضاء الكنيست ترشيح أي نائب ليتم تكليفه بتشكيل الحكومة بعد أن فشل غانتس في تشكيل الحكومة في الفترة المحددة.

من جهة أخرى، يسعى زعيم حزب "العمل – غيشر" أمير بيريتز إلى إرغام نتنياهو على الاستقالة من منصب رئيس الوزراء. وطلب من فريق المحامين لحزبه أن يرفعوا هذه القضية أمام المحكمة العليا.

وقال بيريتز، إن "الاتهامات الموجهة إلى نتنياهو هي سبب عدم وجود حكومة لدينا. وبما أننا في دولة ديمقراطية لا يمكننا أن نتسامح مع رئيس وزراء يجري التحقيق معه".

بدوره، أعرب وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، العضو في حزب "الليكود"، الذي يقوده نتنياهو، عن دعمه لرئيس الوزراء، مشيرا إلى أنه لا يوجد هناك أي مانع قانوني أمام استمراره في أداء مهام رئيس الوزراء.

ويأتي ذلك على خلفية توجيه المدعي العام أفيخاي ماندلبليت تهم الاحتيال وخيانة الأمانة والفساد إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أمس الخميس.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية