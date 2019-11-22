أعلنت السلطة القضائية الإيرانية عن اعتقال نحو 100 من قادة "أعمال الشغب" على خلفية استمرار الاحتجاجات في البلاد منذ الأسبوع الماضي.

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين إسماعيلي، اليوم الجمعة، إن "نحو 100 من القياديين والأشخاص البارزين في أعمال الشغب الأخيرة تم تحديدهم واعتقالهم في مختلف أنحاء البلاد من قبل فيلق حرس الثورة".

إقرأ المزيد

وكان المرشد الإيراني، علي خامنئي، قد وصف المواجهات الأخيرة التي شهدتها البلاد، بأنها "مسألة أمنية"، وليست احتجاجات شعبية.

واندلعت الاحتجاجات في مختلف المدن الإيرانية منذ الأسبوع الماضي، عقب إعلان السلطات الإيرانية عن زيادة أسعار الوقود. وتحدثت منظمات حقوق الإنسان عن مقتل أكثر من 100 متظاهر نتيجة المواجهات مع قوات الأمن.

المصدر: وكالات