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الخارجية السويدية: الأجانب يخشون زيارة بلدنا

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الخارجية السويدية: الأجانب يخشون زيارة بلدنا
AFP Markku Ulander / Lehtikuva
وزيرة الخارجية السويدية آن ليندي
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قالت وزيرة الخارجية السويدية آن ليندي، إن الأجانب غالبا ما يرفضون زيارة السويد، بسبب صورتها السلبية في الخارج، "كدولة تعاني من مشاكل مع الجريمة المنظمة".

ووفقا لها، فقد كانت هناك حالات رفض فيها "ممثلو المجتمع المدني الروسي المدعوين" السفر "خوفا من أن عندنا (الوضع) ليس آمنا".

ودعت ليندي سلطات البلاد إلى مواجهة الأخبار المضللة، قائلة إن عددا من وسائل الإعلام لا تغطي الأحداث في السويد إلا عن الجانب السلبي.

المصدر: mk.ru

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