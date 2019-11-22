ترامب يشكر أمير قطر للمساعدة في إطلاق سراح رهينتين لدى "طالبان"

تلقى أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، شكره فيه على مساعدة الدوحة في عملية إطلاق سراح رهينتين كانا محتجزين لدى حركة "طالبان" منذ 2016.

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وبحث ترامب وآل ثاني خلال المكالمة التي جرت اليوم الجمعة، "العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين إضافة إلى تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية"، حسبما نقلته وكالة الأنباء القطرية.

وأضافت الوكالة أن ترامب أعرب لآل ثاني عن خالص شكره على جهود قطر في تسهيل عملية إطلاق الرهينتين اللذين كانا محتجزين في أفغانستان.

سمو أمير البلاد المفدى يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي يعرب فيه عن خالص شكره لسموه على جهود قطر في تسهيل عملية إطلاق الرهينتين اللذين كانا محتجزين في أفغانستان، كما جرى استعراض العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين إضافة إلى تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية.#قناpic.twitter.com/PRtpxgm7ow — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) November 22, 2019

وفي الموضوع نفسه، قال البيت الأبيض في بيان له، إن ترامب أعرب خلال المكالمة عن "التقدير العميق لمساعدة قطر" في إطلاق سراح الأستاذين الجامعيين، الأمريكي كيفن كينغ، والأسترالي تيموثي ويكس اللذين أفرجت "طالبان" عنهما الثلاثاء الماضي.

وكان البيت الأبيض أشاد بالإفراج عن الرهينتين، فيما وصف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الخطوة بأنها "مبادرة حسن نية".

من جانبها، قالت قطر إنها "لعبت دورا فعالا في تسهيل إطلاق سراح المحتجزين"، إضافة إلى أنها تبذل "جهودا مكثفة كوسيط بمحادثات السلام بين الولايات المتحدة وطالبان".

قطر ترحب بإطلاق سراح الأستاذين الجامعيين الأمريكي والأسترالي اللذين كانا محتجزين بأفغانستان وتقول إنه بالإضافة إلى جهودها المكثفة كوسيط بمحادثات السلام بين الولايات المتحدة وطالبان، قامت بلعب دور فعال بتسهيل إطلاق سراح المحتجزين وضمان استمرارية التعاون بين جميع الأطراف. #قنا — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) November 21, 2019

المصدر: وكالات