حذر بابا الفاتيكان فرنسيس شباب تايلاند من "النزعة الاستهلاكية" ومخاطر التكنولوجيا، داعيا الكنيسة الكاثوليكية في هذا البلد إلى تكييف خطابها مع الثقافة المحلية لاستقطاب أتباع جدد.

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وخصص البابا قسما كبيرا من اليوم الثالث من زيارته إلى تايلاند للشباب، موجها إليهم تحذيرا من "التطورات التكنولوجية السريعة" التي يمكنها "أن تؤدي إلى نمو النزعة الاستهلاكية".

وقال خلال قداس في بانكوك "يمكن أن نتأثر بالأصوات التي تتسابق لجذب انتباهنا في هذا العالم"، لكنها "في نهاية المطاف تؤدي إلى الفراغ".

وتشير دراسات عدة إلى أن التايلانديين يمضون أكثر من تسع ساعات يوميا على شبكة الإنترنت عبر هواتفهم الذكية، ما يضع بلدهم في نادي الدول الخمس الأكثر استهلاكا في العالم.

وكان البابا ندد، أمس الخميس، باستغلال النساء والأطفال في تايلاند، المشهورة بسياحة الجنس، قائلا إن العنف وسوء المعاملة والاستعباد الذي يعانون منه شر يجب اجتثاثه.

المصدر: وكالات