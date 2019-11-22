ميركل تدعو لعلاقات حسن جوار مع روسيا

دعت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إلى التعاون مع روسيا، رغم الخلافات القائمة لأن "علاقات حسن الجوار مع موسكو تصب في مصلحة برلين".

وفي كلمة ألقتها اليوم الجمعة خلال اجتماع حزبها "الاتحاد الديمقراطي المسيحي" في مدينة لايبزيغ، أكدت ميركل اهتمام ألمانيا بـ"علاقات حسن الجوار" مع روسيا، وأضافت أن "ذلك في مصلحتنا رغم كل الصعوبات التي نواجهها"، مشيرة إلى أن جزء من تلك الصعوبات سببها "الصراع بين القيم والمصالح".

وذكرت ميركل أن ألمانيا ستترأس مجلس الاتحاد الأوروبي العام القادم، لافتة إلى أن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى الوحدة وألمانيا قوية.

وأضافت أن ألمانيا "أمامها الكثير من التحديات"، مشيرة إلى أن الإجابة عن سؤال حول مكانة أوروبا في هذا العالم المتغير لا تزال مفتوحة.

وشددت على ضرورة أن يعمل "الاتحاد الديمقراطي المسيحي" من أجل مساعدة ألمانيا على الإسهام في الاتحاد الأوروبي، الذي "يدعم نهجا متعدد الأطراف في العالم".

المصدر: نوفوستي