لافروف: روسيا ترغب في حل جميع الخلافات مع اليابان بما فيها قضية معاهدة السلام

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، إن على موسكو وطوكيو اتخاذ خطوات للارتقاء بالعلاقات بينهما، إلى مستوى جديد يسمح بحل الخلافات بين الطرفين.

وخلال محادثاته مع نظيره الياباني توشيميتسو موتيجي، في مدينة ناغويا، على هامش اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين، قال لافروف إن موسكو ترغب بإخلاص في حل جميع الخلافات مع طوكيو، بما في ذلك قضية معاهدة السلام.

وأضاف وزير الخارجية الروسي: "الأمر الأكثر أهمية الآن، هو إطلاق عملية تعاون بين الجانبين، تتيح لنا الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى نوعي جديد في جميع المجالات دون استثناء، بما فيها المجال الاقتصادي والسياسة الخارجية".

إقرأ المزيد

وأكد لافروف، أنه "في ظل العلاقات المتطورة نوعيا، سيكون من الأسهل بكثير حل أي مشكلة. وأنا مستعد للعمل معكم عن قرب، ومع فريقكم بأكمله من أجل التحرك في هذا الاتجاه. سنتحدث عن هذا اليوم وكذلك بتفصيل أكثر في موسكو لاحقا".

المصدر: إنترفاكس