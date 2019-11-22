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روسيا تعزز رقابة حدودها الشرقية بعد أنباء عن حادث إشعاعي في بحر الصين الجنوبي

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روسيا تعزز رقابة حدودها الشرقية بعد أنباء عن حادث إشعاعي في بحر الصين الجنوبي
Sputnik
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أعلنت الهيئة الروسية للرقابة الغذائية عن تعزيز مراقبة معدلات الإشعاع في المناطق الحدودية الشرقية.

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وربطت الهيئة الروسية الإجراء الذي اتخذته بما ورد من معلومات من "الشبكة العالمية للمراقبة البيئية" في بحر الصين الجنوبي، عن تسجيل ارتفاع في مستويات الإشعاع على خلفية حادث إشعاعي مجهول.

وأكدت الهيئة عدم وجود تهديد بتأثيرات سلبية على سكان روسيا الاتحادية، مشيرة إلى أن الوضع يبقى تحت السيطرة.

المصدر: rospotrebnadzor.ru

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