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البيت الأبيض: ترامب يريد محاكمته في مجلس الشيوخ

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البيت الأبيض: ترامب يريد محاكمته في مجلس الشيوخ
Reuters
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كشف متحدث باسم البيت الأبيض يوم الخميس أن الرئيس دونالد ترامب يريد أن تمضي محاكمته بغرض العزل قدما في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون لأنه سيلقى معاملة عادلة هناك.

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وأضاف أن الرئيس يتوقع أن يكون المرشح الرئاسي الديمقراطي جو بايدن ضمن الشهود المناوئين له.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض هوغان جيدلي في بيان ”الرئيس ترامب يريد محاكمة في مجلس الشيوخ لأن من الواضح أنه المجلس الوحيد الذي يمكن أن يتوقع فيه نزاهة ومعاملة عادلة بموجب الدستور".

وأوضح: "نتوقع أن نستمع أخيرا إلى شهود أدلوا بالفعل بشهاداتهم، وربما شاركوا في فساد، ومنهم أدم شيف وجو بايدن وهنتر بايدن ومن يطلق عليه مسرب المعلومات، وذلك على سبيل المثال لا الحصر".

المصدر:"رويترز"

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