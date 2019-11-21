روسيا تتحدث عن عزلة أمريكية في اجتماع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن إيران

قال ميخائيل أوليانوف، مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، إن الولايات المتحدة عانت من عزلة خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن إيران.

ونقل مندوب روسيا، في تغريدة على "تويتر" اليوم، ما جرى خلال الاجتماع: "في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم، كانت هناك بعض المناقشات الساخنة حول إيران".

Debates on #Iran in #IAEA Board of Governors today were tough. 3 main observations: 1) many expressed disappointment at US policy on #JCPOA,2)even more speakers were concerned over reductions of Iranian commitments,3) almost all are fully committed to JCPOA. US remain isolated. — Mikhail Ulyanov (@Amb_Ulyanov) 21 ноября 2019 г.

وأشار إلى أنه خرج "بثلاث ملاحظات رئيسية من ذلك اللقاء وهي: 1-أعرب الكثيرون في الاجتماع عن أسفهم إزاء السياسة الأمريكية فيما يتعلق بالاتفاق النووي الإيراني. 2-أكد غالبية المتحدثين، قلقهم إزاء خفض إيران تعهداتها النووية. 3-شدد الجميع تقريبا، على ضرورة الالتزام الكامل بالاتفاق النووي والولايات المتحدة ظلت معزولة".

المصدر: وكالة "فارس"