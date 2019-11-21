بريطانيا تعيد أيتاما من أبناء مسلحين في "داعش" من سوريا

قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، اليوم الخميس، إن بريطانيا رتبت لاستعادة بعض الأيتام من سوريا لأن ذلك هو الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله.

وكانت بريطانيا مترددة في السماح للبالغين الذين انضموا إلى تنظيم "داعش" في سوريا بالعودة إلى ديارهم، لكن تقارير وسائل الإعلام تشير إلى أن لندن تعمل مع وكالات الإغاثة لإعادة بعض الأطفال المتبقين هناك.

وقال راب "ما كان ينبغي أن يتعرض هؤلاء اليتامى الأبرياء لأهوال الحرب أبدا".

وأضاف "قمنا بتسهيل عودتهم إلى بلدهم لأن ذلك هو الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله. الآن يجب السماح لهم بالخصوصية ومنحهم الدعم للعودة إلى الحياة الطبيعية".

المصدر: رويترز