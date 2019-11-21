قال وزیر الدفاع الأمریكي مارك إسبر، في حديث للصحفيين الیوم الخمیس، إن "الكرة في ملعب كوریا الشمالیة" فيما يتعلق بالجهود الدبلوماسية الخاصة بملفها النووي.

وأضاف إسبر، في حديثه من على متن الطائرة التي نقلته في جولته الآسيوية، أن رد كوریا الشمالیة على قرار الولایات المتحدة وكوریا الجنوبیة تأجیل المناورات الجویة المشتركة بینھما، "لم یكن بالطریقة الإیجابیة التي كنا نود، وقد كان ردا مخیبا للآمال".

وأكد الوزیر الأمریكي أن "الباب مفتوح للسلام والدبلوماسیة، إذا كان بإمكاننا أن نحرك الكرة نحو الأمام"، وشدد في ذات الوقت على ضرورة مواصلة الضغط على كوریا الشمالیة.

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وأوضح إسبر، أن قرار الولایات المتحدة تأجیل مناورات جویة مشتركة مع كوریا الجنوبیة "كان بادرة حسن نیة"، وأضاف أنه توقع فعل ذات الشيء من بيونغ يانغ وقال: "أظهروا لنا أنكم جادون وتریدون أیضا التصرف بحسن نیة وتعلیق التمارین العسكریة".

وكانت الولایات المتحدة أعلنت مع كوریا الجنوبیة، یوم الأحد الماضي، تأجیل المناورات الجویة المشتركة.

المصدر: kuna.net